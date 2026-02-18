Vozači, splitska policija najavila akciju! Sutra će pod posebnim povećalom biti parkiranje, pazite gdje stajete

Osobe s invaliditetom s 80 % ili više postotaka tjelesnog oštećenja odnosno osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 % ili više odnosno vozila udruga osoba s invaliditetom ostvaruju pravo na izdavanje Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom javna je isprava koja omogućava pravo na parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališno mjesto koje je za tu svrhu posebno obilježeno, a označava se simbolom znaka pristupačnosti. Europska parkirališna karta za osobe s invaliditetom vrijedi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom iz stavka 1. ovoga članka ili se ta osoba nalazi u vozilu.

U četvrtak, 19. veljače 2026. godine od 9 do 14 sati, na području cijele Policijske uprave splitsko-dalmatinske provest će se pojačani nadzor korištenja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom te parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom.

Nadzor će biti usmjeren na utvrđivanje nepropisnog parkiranja vozila na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom, kao i na zlouporabu parkirališnih karata, s ciljem zaštite prava i olakšavanja svakodnevnog kretanja osobama s invaliditetom.

Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i parkirališna pravila te da odgovornim ponašanjem pokažu društvenu solidarnost i uvažavanje potreba osoba s invaliditetom.