Vozači, oprez! Dvije nesreće na autocesti, pojavila se i srna

Na autocesti A1 jutros je zabilježeno nekoliko incidenata koji usporavaju promet i zahtijevaju poseban oprez vozača.

Između čvora Šibenik i čvora Skradin, u smjeru Zagreba, dogodila se prometna nesreća na 319. kilometru. Na tom dijelu promet se odvija uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Također, na kolniku su uočene životinje. Srna se pojavila na 59. kilometru autoceste, između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1, te na 12. kilometru. U tim dionicama promet se odvija uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje ponovno je otvorena za sve skupine vozila, no i ondje vrijedi ograničenje brzine – 60 km/h.