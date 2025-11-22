Vozač osuđen nakon niza prekršaja: Posjedovao drogu, vozio bez dozvole, odbio testiranje, vrijeđao policiju...

U četvrtak, 20. studenog u 10.45 sati u Turnju policijski službenici Policijske postaje Biograd zaustavili su automobil danskih registarskih oznaka kojim je upravljao 31-godišnji hrvatski državljanin koji je prethodno nepropisno pretjecao vozila neposredno ispred obilježenog pješačkog prijelaza.

Kontrolom vozača utvrđeno je da vozilom upravlja za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Vozač je odbio ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, te je izričito odbio ponuđeno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja. Kod njega je pronađeno i oduzeto oko 0,5 grama marihuane, a tijekom postupanja 31-godišnjak je vrijeđao i omalovažavao policijske službenike.

Vozač je uhićen i doveden u prostorije policije. Nakon prekršajne obrade jučer je odveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru uz optužni prijedlog u kojem je zatraženo zadržavanje, kazna zatvora u trajanju od 60 dana te novčana kazna u iznosu od 390,00 eura.

Nakon saslušanja na sudu proglašen je krivim te mu je presudom izrečena kazna zatvora od 43 dana, uvjetno na šest mjeseci te novčana kazna u iznosu od 390,00 eura.

Također, vozaču je izdan i Prekršajni nalog uz novčani iznos od 260,00 eura zbog prekršaja upravljanja motornim vozilom registriranim izvan RH, a za koje ne posjeduje važeću prometnu dozvolu i dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila.