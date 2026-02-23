Vozač na Trilju uhvaćen s nevjerojatnih 3.14 promila: 'Mrtav pijan 'došao na granični prijelaz

U petak, 20. veljače 2026. godine oko 13.30 sati na ulaznu graničnu kontrolu na graničnom prijelazu ''Bili Brig'' pristupio je vozač osobnog vozila za kojeg su policijski službenici Postaje granične policije Trilj utvrdili da se nalazi u vidno alkoholiziranom stanju.

Policijski službenici su ga alkotestirali i izmjerili mu koncentraciju alkohola od 3,14 g/kg.

Isključen je iz prometa i zadržan do otrježnjenja u policijskoj postaji. Vozač će biti prekršajno prijavljen sudu zbog sumnje u počinjenje tri prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.