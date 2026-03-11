VOJKO V SRUŠIO VLASTITI REKORD: Pjesma o hidroizolaciji najbrže stigla do milijun pregleda

Novi singl Vojka V nastavlja rasti velikom brzinom. Pjesma ''Vlaga'' u kratkom je roku premašila milijun pregleda na YouTubeu, čime je postala najbrža pjesma u njegovoj karijeri koja je došla do te brojke.

Neočekivana tema, hidroizolacija, pretvorila se u jedan od najprepoznatljivijih trenutaka regionalne glazbene scene posljednjih tjedana. Pjesmu su slušatelji prepoznali u svakodnevnim situacijama koje tekst opisuje, od susjeda i majstora do iščekivanja prve kiše nakon radova. Upravo ta kombinacija humora i stvarnog života pokazala se kao dobitna formula: pjesma se dijeli organski, iz razgovora u razgovor, često uz komentar da je riječ o temi koju razumije svatko tko živi u zgradi ili je barem jednom imao problem s vlagom.

Glazbeno, singl ostaje vjeran Vojkovom prepoznatljivom stilu, minimalističkom beatu i fokusu na tekstu koji gradi priču kroz detalje svakodnevice. Umjesto klasičnih rap tema, pjesma se bavi malim životnim dramama koje su mnogima bliže od velikih narativa pop kulture.

Milijun pregleda u rekordnom roku potvrđuje i ono što se moglo vidjeti već u prvim danima nakon objave. Pjesma je brzo izašla iz okvira glazbene publike i postala šira kulturna referenca o kojoj se govori i izvan glazbenih krugova.

Vojko V tako još jednom potvrđuje autorski pristup koji ga godinama izdvaja na regionalnoj sceni, pretvaranjem svakodnevnih situacija u univerzalne priče. Ako je suditi po reakcijama publike, čini se da je upravo priča o hidroizolaciji postala njegov najbrže prihvaćen hit do sada.