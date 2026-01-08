Voda i dalje nije za piće, donosimo raspored cisterni s pitkom vodom

Iz ViK-a obavještavaju potrošače da rezultati ispitivanja vode, uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže koja se napaja iz izvorišta Jadro, pokazuju da je parametar zamućenja i dalje povišen u odnosu na propisane vrijednosti.
Analize svih obrađenih uzoraka pokazuju da je koncentracija rezidualnoga klora u adekvatnoj koncentraciji, a sva dosadašnja ispitivanja pokazuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.
O rezultatima Laboratorija za pitke vode Vodovod i kanalizacija Split, obaviješten je Nastavni zavod za javno zdravstvo čiji stručnjaci preporučuju koristiti mjeru predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju. U slučaju pojave izraženije mutnoće vodu je prije prokuhavanja potrebno istaložiti, a bistri dio odliti i prokuhati.
Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i naše web stranice www.vik-split.hr
Alternativna opskrba vodom za piće, za preporučenu skupinu stanovništva organizira se putem autocisterni i vodospremnika čiji je raspored u nastavku teksta.
Raspored cisterni za dostavu vode za piće
Područje Split - Podstrana
Cisterna 1 - obilazak po gradu Splitu
GK Plokite/ parking kod T-COM-a/ 10:45 - 11:15
GK Pujanke / kod trgovačkog centra i crkve, Tijardovićeva 10 11:30 - 12:00
GK Visoka / ispod crkve Presvetog Srca Isusova 12:15 - 12:45
GK Split 3 / ispod nadvožnjaka u Ulici Matice hrvatske 13:00 - 13:30
GK Lučac – Manuš/ kod OŠ Lučac 13:45 - 14:15
GK Bačvice / kod OŠ Pojišan 14:30 - 15:00
GK Blatine Škrape / ispred crkve Gospe Fatimske 15:15 - 15:45
GK Lokve/ ispred ambulante 16:00 – 16:30
GK Sućidar / glavni ulaz vrtić/ 16:45 - 17:15
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode
GK Ravne njive / kod Kauflanda 10:45 - 11:15
GK Neslanovac / kod caffe bar Stop, Mostarska ulica 11:30 - 12:00
GK Brda / kod Pazara 12:15 - 12:45
GK Trstenik / parking pored crkve 13:00 - 13:30
GK Mertojak / kod rotora prema Žnjanu (ex Policija) 13:45 - 14:15
GK Žnjan / ispred zgrade Blizanaca 14:30 – 15:00
GK Kman – Kocunar/kod vrtića 15:15 - 16:15
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode
Pazdigrad /parking Plodine 10:45 - 11:15
Stobreč / centar-autobusna stanica 11:30 - 12:00
Podstrana / Petričevo kod Konzuma 12:15 - 12:45
Podstrana / Gospe u siti, kod škole 13:00 - 13:30
GK Šine / kod ambulante 13:45 - 14:15
GK Kamen / Kod parka, preko puta crkve SV. Mihovil 14:30 - 15:00
GK Sirobuja / ispred zgrade GK-a 15:15 - 15:45
GK Mejaši / kod OŠ Mejaši 16:00 – 16:30
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode
GK Grad/Dobri /Gundulićeva / između Suda i ex Standa 10:45 - 11:15
GK Varoš / kod OŠ Marjan 11:30 - 12:00
GK Spinut / cafe bar Vertigo 12:15 - 12:45
GK Meje / kod Ribole ugibalište za dostavna vozila, Put Meja 13:00 - 13:30
GK Lovret (Lora)/autobusno ugibalište u Zrinsko Frankopanskoj
na križanju s Hrvatske mornarice, prema Lori 13:45 - 14:15
Gripe – Bol / kod Radio Splita 14:30 - 15:00
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode
Područje Solin – Klis
Vranjic / ispred trgovine Studenac 10:45 - 11:15
Solin / centar, ispred pošte 11:30 - 12:00
SV. Kajo / Don Frane Bulića / kod Konzuma 12:15 - 12:45
Gornja Rupotina / A. Starčevića / parking kod Kapelice 13:00 - 13:30
Klis Megdan / ispred zgrade Općine 13:45 - 14:15
Klis Kosa / kod dućana Toni 14:30 – 15:00
Mravince / kod igrališta (kod parka) 15:15 – 15:45
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode
Područje Kaštela
Kaštel Sućurac / autobusna stanica 13:30 - 14:00
Kaštel Gomilica / autobusna stanica ispod crkve 14:05 - 14:30
Kaštela Kambelovac / ispod Ribole 14:35 - 15:00
Kaštel Lukšić / autobusna stanica ispod škole 15:05 - 15:30
Kaštel Stari / autobusna stanica iznad vatrogasaca 15:35 - 16:00
Kaštel Novi / autobusna stanica 16:05 - 16:30
Kaštela Štafilić / autobusna stanica 16:35 – 17:00
Transporter sa vodospremnikom od 1000 l vode
Područje Trogir – Seget
Seget / kod Općine 11:15 – 11:45
Trogir / Stari grad kod kamenog mosta - kafić "Korado" 12:00 - 12:30
Okrug Gornji / kod crkve Uzvišenje SV. Križa 12:45 – 13:15
Slatine, Put Porta – kod dječjeg igrališta 13:30 - 14:00