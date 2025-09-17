Vlatka Pokos tuži bivšu prijateljicu koja je rekla da ova nikad nema para. Traži od nje 5000 eura

U srpnju ove godine medijima se prolomila vijest o sukobu nekad popularne pjevačice i voditeljice Vlatke Pokos i njene bivše prijateljice Ksenije Remenar Vekić.

Prvo je Pokos opisala svoje iskustvo s popularne splitske plaže, a gdje se požalila na visoku cijenu boce vode od pola litre za pet eura te neukusno i neprimjereno ponašanje konobara, navodno vlasnika lokala.

Naime, izrevoltirana Vlatka tog je dana otvorila dušu i priznala kako joj se neprofesionalno obratio konobar, po njezinim procjenama vlasnik, objavila je njegove fotografije i pitala svoje pratitelje “poznaje li tko ovu muškarčinu”. “Ta ‘muškarčina’ mi se odmah obratila na ‘ti’, iako se uopće ne poznajemo. Rekao mi je: ‘A ti, Vlatka, tebe uopće neću komentirati. Ti nikad ništa ne plaćaš.’ Bravo, baš je lijepo što je osvjetlao obraz Splićanima. Tako se, očito, tretira i vrijeđa žena koja je sama, bez muške zaštite, u ovoj balkanskoj baruštini. Naime, iz principa odbijam platiti pet eura za malu bočicu vode”, napisala je Vlatka.

“Bočica vode, skupa torba i posljednja večera”

Nakon toga, 15. srpnja oglasila se i na Facebooku njezina bivša prijateljica Ksenija Remenar Vekić koja je oštro napala Vlatku Pokos. “Što povezuje bočicu vode od PET eura, skupu torbu i posljednju večeru?” napisala je na početku posta Ksenija Remenar Vekić. “Poznavajući funkcioniranje portala i žudnju za klikanjem, sigurna sam da će najnoviji uradak Vlatke Pokos preplaviti sve portale tijekom dana, pa za sve one koji će taj uradak pročitati i možda pomisliti kako ova žena ima pravo, ide sada gola istina o moralnoj vertikali koja se trenutačno odmara u Splitu. Zašto je Vlatka Pokos u Splitu? Naravno, zato što obožava Dalmaciju i zgodne Dalmatince, iako tu i tamo naleti na nekog krkana. Na isti način voljela bi Grčku, gdje je voda 0,50 centi i nema krkana, da ima mrežu poznanika i prijatelja koji bi je besplatno ugostili, platili sve što tijekom dana pojede i popije, ali to ima samo u Dalmaciji. Voda od pet eura je skupa kad se plaća iz vlastitog novčanika, a kad je pored nje muškarac zaštitnik, onda je cijena vode nepoznanica”, napisala je uz fotografiju na kojoj su Vlatka, ona i još jedna prijateljica.

“Fotografija iz priloga je stara par godina, mjesto radnje restoran Takenoko, za stolom su tri prijateljice, od kojih jedna ima rođendan. Ako mislite da je večeru platila slavljenica, u krivu ste. Večeru smo platile nas dvije, jer slavljenica nikada nema novaca u novčaniku. Osim večere, kupile smo i buket ljiljana, ali prema izrazu lica naše slavljenice to nije izazvalo sreću, jer bi bilo puno primjerenije da smo potrošile par tisuća eura u dućanu Maria store. Ali nismo”, pisalo je u nastavku objave.

“Ako mislite da je slavljenica pitala koliko je račun, odgovor je: nije pitala. Naša slavljenica nosi YSL kostim, a na stolici visi DIOR torbica limited edition. Sve skupa 15.000 eura, kupljeno na dug. Naša slavljenica cijeli je život u nekom dugu. Dok sam bila puno mlađa i naivna, dala sam joj svoju Diners karticu na koju je kupila YSL torbu od 2000 eura, koju je otplaćivala osam godina. Zašto je ovo naša posljednja večera? Dvije prijateljice koje su plaćale kave i slušale moralne prodike su se umorile. Osim što smo se umorile od moralnih monologa o svemu i svačemu, odlučile smo otkazati i ekonomsku suradnju. Par dana prije ove večere nismo joj posudile naše automobile da ode na izlet u Opatiju. Nije dugo trebalo čekati, samo pola sata, da od ‘prijateljica koje se kuje u zvijezde’ dođemo do OLOŠA. Hvala joj na tome, jer nam je olakšala pritisak na tipku BLOCK”, napisala je Remenar Vekić.

“Čitav život prati me patološka ženska ljubomora”

Vlatka joj nakon toga nije ostala dužna te joj je indirektno i zaprijetila u objavi na društvenoj mreži. “Javila se izvjesna “gospođa” Remenar-Vekić, čija patološka ljubomora i bolesna opsesija mojim životom, iako već nekoliko godina nismo u kontaktu, sad prelazi u javnu sferu. Neću ulaziti u detalje njenih bolesnih laži: ako odlučim, učinit ću to sudskim putem”, započela je Vlatka u svom prepoznatljivom stilu te nastavila: “Ovom prigodom samo ću naglasiti da večeru koju spominje nije platila ona, već njen vrlo imućni suprug preko otvorenog računa u Takenoku, kao što već tridesetak godina plaća sve njene račune. Gospođa mi nikad u životu ništa nije poklonila osim malicioznih komentara i ništa ne dugujem niti njoj niti ikome drugom. Čitav život prati me patološka ženska ljubomora, čak i od tzv. bliskih prijateljica – koje, nažalost, teško podnose starenje, a izgleda da pretjerana uporaba botoksa i filera loše utječe na moć rasuđivanja. Sigurna sam, ipak, da ne želi čitati u javnosti detalje o svom intimnom životu. A sigurna sam i u to da se njenom pametnom i uspješnom suprugu ovaj maloumni ispad nikako neće svidjeti. Nadam se da “gospođa” uživa u svojih pet minuta jadne slave”, dodala je Pokos.

No ni nakon nekoliko dana drama se nije stišala, te je Vlatka naknadno objasnila kako misli pravno goniti bivšu prijateljicu. “Moram priznati da me pogodio ispad moje bivše prijateljice. Smatrala sam je godinama jednom od boljih i najbližih prijateljica. Njeno se ponašanje nakon pedesete, kao i kod mnogih drugih žena drastično promijenilo. Ksenija i ja ćemo se sigurno vidjeti na sudu jer njezin izrazito maliciozni, ružni ispad ima drugačiju težinu od uobičajenih napada od nepoznatih ljudi, a na koje sam naviknula. Ona kao nekad moja bliska prijateljica je jako dobro upoznata sa svim mojim traumama i teškim trenucima koje sam prošla u životu. Stoga je izrazito ružno i neobjašnjivo, zbog čega bi jedna 58-godišnja, uspješna žena posegnula za ovako ružnim napadom na svoju prijateljicu koja definitivno nema nikakvu zaštitu”, izjavila je Pokos, među ostalim.

Sada se oglasio i njen odvjetnik Silvije Hraste iz odvjetničkog društva Hraste & Partneri. “Naša stranka, gđa. Vlatka Pokos kao javna osoba, bila je izložena neistinitim i uvredljivim navodima koje je dana 15. srpnja 2025. na društvenoj mreži Facebook objavila gđa. Ksenija Remenar Vekić”, navode u obraćanju medijima uz citat bivše prijateljice Vlatke Pokos, piše Dnevno.hr.

U tužbi Vlatka od bivše prijateljice potražuje i 5.000 eura naknade štete, kao i podmirenje troškova sudskog postupka.