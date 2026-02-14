Vlatka Pokos prodaje vjenčanicu u kojoj se udala za Dikana. Od cijene će vas zaboljeti glava

Vlatka Pokos ponovno je privukla pozornost javnosti objavom na Instagramu u kojoj je najavila prodaju haljine koja je obilježila jedan period njezina života.

Riječ je o svjetloplavoj Diorovoj vjenčanici s krznenim detaljem oko vrata, koju je nosila u dvije važne prigode – na Dori 2006., gdje je nastupila s pjesmom „Najbolje“, ali i na vlastitom vjenčanju s Josipom Dikanom Radeljakom, održanom dva mjeseca ranije.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Vlatka Pokos (@vlatkapokos)

Pokos je otkrila da haljinu prodaje putem domaće platforme za second hand odjeću DressApp GREEN, a cijenu je postavila na 2000 eura. Objavu je simbolično zaključila porukom: „Sretno Valentinovo!“

Podsjetimo, Pokos i Radeljak vjenčali su se u siječnju 2006. na pješčanoj plaži otočja Turks i Caicos. Njihov brak trajao je godinu dana.