Vjeroučitelj iz BiH uhićen zbog dječje pornografije

Policija u Bosni i Hercegovini uhitila je 42-godišnjeg muškarca zbog sumnje na kaznena djela povezana s dječjom pornografijom. Riječ je o vjeroučitelju i bivšem kandidatu na lokalnim izborima, potvrđeno je iz Policije Republike Srpske.

Prema policijskom priopćenju, muškarca se sumnjiči da je putem interneta preuzimao i distribuirao zabranjeni sadržaj te da je sudjelovao u vrbovanju djece radi izrade takvog materijala.

Mediji navode da je riječ o Mustafi Hrustanbegoviću iz Bijeljine, koji je radio kao profesor islamskog vjeronauka u školama na području tog grada. Bio je uključen i u rad Islamske zajednice Janja, gdje je sudjelovao u otvaranju dječje igraonice „Vildan“, a obnašao je i dužnost njezina prvog upravitelja.

Tijekom 2020. godine Hrustanbegović je bio kandidat stranke Narod i pravda za općinsko vijeće Bijeljine. Policija navodi da su tijekom pretrage njegove obiteljske kuće zaplijenjeni računala, mobilni telefoni i drugi predmeti za koje se sumnja da su povezani s počinjenjem kaznenih djela.

Nakon provedene kriminalističke obrade, osumnjičeni je predan Okružnom javnom tužiteljstvu u Bijeljini na daljnje postupanje, stoji u policijskom priopćenju.