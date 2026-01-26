Više od 5.000 kamiona kreće prema hrvatskim granicama: Prijevoznici najavljuju blokadu

Prijevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije za danas su najavili izlazak na granice s EU te blokade transporta roba u oba smjera. Kako je za “Avaz” potvrđeno iz Konzorcija Logistika BiH, prema graničnim prijelazima sa susjednom Hrvatskom kreće približno 5.000 vozila, dok bi u koordiniranim protestima u podne trebalo sudjelovati gotovo 75.000 kamiona iz četiri države.

Putnički promet

Ranije je najavljeno da će uvoz i izvoz roba biti onemogućen zaustavljanjem kamiona na cestama, stotinjak metara od graničnih prijelaza. Nesmetan prolaz bit će omogućen za putnički promet, hitne slučajeve, vojne i transport lijekova te prijevoz žive stoke, piše Avaz.

Protesti se organiziraju nakon višemjesečnih apela da se u razgovorima s predstavnicima Europske komisije zaustavi diskriminacija profesionalnih vozača kroz primjenu pravila prema kojem na prostoru EU mogu boraviti samo 90 dana u razdoblju od pola godine. Iz prijevozničkih kompanija ističu kako nisu u mogućnosti poštovati ovo pravilo, da je u proteklih godinu dana 100 vozača zaustavljeno, kažnjeno i prisilno udaljeno iz EU, te da s primjenom elektroničkog sustava kontrole ulaska i izlaska iz EU situacija postaje nepodnošljiva. Odnos EU i nemoć domaćih institucija prijete novim valom odlaska vozača i kolapsom domaće transportne industrije.

Skuplji transport

- Bosanskohercegovački prijevoznici vode bitku za suverenitet ekonomije i krvotok privrede. Ovo nije borba isključivo cestovnih prijevoznika, već zajednička borba cijelog gospodarskog sustava. Cestovni transport predstavlja osnovu funkcioniranja ulaznih i izlaznih lanaca opskrbe BiH i regije. Eliminacija ili ozbiljno ograničavanje rada domaćih cestovnih prijevoznika automatski znači prekide u isporukama, gubitak ugovora, kašnjenja u proizvodnji, rast cijena i nestabilnost tržišta. Gubitkom domaćih prijevoznika gubimo kontrolu nad vlastitim lancima opskrbe. Ako danas dopustimo da se uruše vlastiti lanci opskrbe, sutra ćemo plaćati skuplji transport, gubiti tržišta i ovisiti o drugima – kazao je koordinator Logistike BiH, Velibor Peulić.

Posljedice za gospodarstvo i izvoz

Iz Vanjskotrgovinske komore BiH upozorili su da bi blokada granica mogla izazvati ozbiljne posljedice za domaće gospodarstvo i izvoz. Predsjednik VTK BiH Ahmet Egrlić, na sastanku s poslodavcima u Sarajevu, poručio je da Komora podržava zahtjeve domaćih prijevoznika, ali ne i radikalne mjere koje ugrožavaju protok roba. On je kazao da su pojedine kompanije iz EU već izrazile zabrinutost zbog najavljenih blokada, pitajući se je li BiH pouzdana destinacija za dobavljače, te da čak 73 posto ukupnog izvoza BiH ide na tržište EU.

