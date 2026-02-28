Više od 17.500 obrtnika u SDŽ: Župan najavio nove potpore

– Ova obljetnica podsjetnik je na važnost obrtnika za naše gospodarstvo i društvo u cjelini – poručio je Boban, naglasivši kako više od 17.500 obrtnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji „nisu samo brojka, već stup i temelj županijskog gospodarstva“.

Župan je tijekom svečanosti primio zahvalnicu u ime Splitsko-dalmatinske županije, što je ocijenio potvrdom, kako je naveo, „neraskidivog partnerstva“ između Županije i obrtničkog sektora.

Istaknuo je kako je cilj Županije osigurati stabilno i poticajno poslovno okruženje koje prepoznaje trud obrtnika te kroz konkretne mjere olakšava njihovo poslovanje.

Prema njegovim riječima, u 2025. godini Županija je kroz ugovore pružila potporu za 443 poduzetnika, s posebnim naglaskom na poduzetnice.

– Ponosni smo na svakog poduzetnika kojem smo bili oslonac. Želimo da taj broj raste – poručio je Boban, najavivši novi ciklus potpora koji bi trebao krenuti na proljeće.

Obljetnica je tako bila prilika za podsjećanje na tri desetljeća rada Obrtničke komore, ali i za najavu daljnjih mjera usmjerenih na jačanje obrtništva i poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji.