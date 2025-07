Viralni video: Purger u autu prošao tunel i doživio transformaciju

Na TikToku se pojavio video koji je u kratkom roku postao pravi hit – pregledan je više od 290.000 puta i prikupio tisuće reakcija. Snimka prikazuje vozača koji, netom nakon prolaska kroz tunel Sveti Rok, iz sveg glasa pjeva Mladena Grdovića i njegov legendarni hit "Dalmatinac sam".

Ispod videa stoji šaljiv natpis: "Svaki prosječni Purger čim prođe Sv. Rok", a komentari korisnika pokazali su da je mnogima ova scena itekako poznata – i simpatična.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jedna korisnica je napisala: "Tako i moj muž – cijelu godinu ništa, a čim dođemo na more: klape, Oliver i mandoline!"

Drugi su dodali:

"Ja pjevam te pjesme i kad sam sretan i kad sam tužan, doma, na moru, uvijek."

"Neki put se pitam je l’ me možda neki Dalmoš napravio kad toliko volim dalmoške pjesme."

"Svaki prosječni Balkanac kad ide na more, postane Dalmatinac barem na tjedan dana."

Čini se da tunel Sveti Rok za mnoge ne označava samo prijelaz iz Like u Dalmaciju – nego i ulazak u potpuno drugo stanje duha. More, sunce i pjesma – recept za instant dalmatinski mood.