Vijećnica Mosta: Pola proračuna Županije ide na plaće 608 zaposlenika u doba digitalizacije'

Iz Mosta, konkretno županijska vijećnica Milija Baldić Lukšić, osvrnula se i na točku dnevnog reda Skupštine o izvršenju proračuna.

-Čak 190 milijuna eura ide za plaće 608 zaposlenika Županije u doba digitalizacije. Mi iz Mosta zalažemo se za uspostavljanje Registra imovine jer se bez toga ne može racionalno upravljati. Troši se 120 tisuća eura na kupnju zemljišta za izgradnju Centra za žrtve komunizma u Dicmu, prodaje se stan u Supetru... - nezadovoljna je načinom trošenja novca iz županijskog proračuna vijećnica Mosta.

Uglavnom, točke o prodaji nekretnina, ove 'sumnjive' točke vezane za Osejavu, Češku vilu, Hvar,... povučene su s dnevnog reda. Ostaju dakle ove tehničke, ali nikad nije isključeno da se i tu neće nešto zakomplicirati...