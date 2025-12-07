VIDEO Ždrijeb za SP je namješten? Širi se snimka: "Jeste li vidjeli što je učinio Brady?"

Društvenim mrežama šire se glasine da je ždrijeb za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. namješten. U epicentru skandala našao se legendarni NFL igrač Tom Brady, čiji je potez pokrenuo lavinu optužbi

Ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026., održan u Washingtonu, trebao je biti glamurozan događaj, no pretvorio se u predmet kontroverze. Uz prisutnost predsjednika Donalda Trumpa i sportskih ikona, legendarni Tom Brady bio je asistent. Ipak, trenutak koji je obilježio večer bio je Bradyjev navodni sporni potez. Na snimci koja se proširila internetom vidi se kako uzima kuglicu, kratko je pogleda, a zatim je vraća natrag u posudu. Tek nakon toga ponovno miješa i izvlači drugu, što je izazvalo sumnju u regularnost čitavog postupka, piše Večernji.

🚨in World Cup draw, Tom Brady takes a ball, looks at it, lets it go, and stirs Pot 1 again pic.twitter.com/EgLGcAX0WB — KinG £ (@xKGx__) December 7, 2025

Reakcije su bile trenutačne. Gledatelji su počeli dijeliti snimku uz brojne teorije zavjere, a mnogi sumnjaju da su kuglice bile označene ili na neki drugi način pripremljene kako bi se pogodovalo određenim timovima. Komentari poput "Ovo je dokaz da je sve namješteno" preplavili su društvene mreže, a cijeli je događaj bačen u sjenu optužbi o manipulaciji, posebno usmjerenih prema favoriziranju zemalja domaćina.

Ironično, Brady se već ranije te večeri našao u središtu pozornosti, ali iz humorističnog razloga. Njegov prvi izvučeni tim bio je Brazil, što je izazvalo lavinu komentara zbog povezanosti s njegovom bivšom suprugom, Brazilkom Gisele Bündchen. Ta "poetska" slučajnost, kako su je mnogi nazvali, zabavljala je publiku i postala viralni hit, no nitko nije slutio da će je zasjeniti daleko ozbiljnije optužbe vezane za regularnost samog ždrijeba.

Iako su optužbe glasne, a snimka se i dalje dijeli, važno je napomenuti da za sada ne postoje službene potvrde koje bi potkrijepile tvrdnje o namještanju. Pojedini izvori navode kako dostupne snimke nisu dovoljno jasne da bi se sa sigurnošću utvrdilo što se točno dogodilo te da Bradyjev potez može biti i rezultat nespretnosti. Službene organizacije još se nisu oglasile, a cijela priča zasad ostaje na razini internetskih spekulacija koje su bacile ozbiljnu mrlju na najiščekivaniji sportski događaj.