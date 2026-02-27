VIDEO Užas u Milanu: Tramvaj pun putnika iskočio iz tračnica, najmanje 40 ozlijeđenih

Najmanje jedna osoba smrtno je stradala, a oko četrdeset ih je ozlijeđeno u teškoj tramvajskoj nesreći koja se u petak dogodila u Milanu, potvrdila je policija toga grada na sjeveru Italije.

Prema prvim informacijama, tramvaj je iz zasad neutvrđenog razloga iskočio iz tračnica te se zabio u stambenu zgradu u blizini povijesne jezgre grada. Snaga udara oštetila je i obližnje poslovne prostore, a dijelovi vozila završili su uz samu zgradu.

Policija je odmah nakon nesreće ogradila šire područje i zatvorila pristup mjestu događaja kako bi hitne službe mogle nesmetano intervenirati i provesti očevid.

🇮🇹 ITALIE : Au moins un mort et 20 blessés dans le déraillement d'un tramway à #Milan, qui s'est encastré dans un immeuble (police). pic.twitter.com/9WpwioJ7X1 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 27, 2026

Svjedoci su opisali dramatične prizore. Sedamnaestogodišnja Anna, koja se u trenutku nesreće nalazila u obližnjem uredu, ispričala je kako je čula snažan prasak.

„Vidjela sam da je dio tramvaja udario u trgovinu“, kazala je.

Jedan od putnika izjavio je za talijanske medije da je u prvi mah pomislio kako je riječ o potresu.

„Sjedio sam i odjednom smo svi završili na podu. Bilo je strašno“, rekao je, opisujući trenutke panike koji su uslijedili nakon izlijetanja tramvaja.

Uzrok nesreće zasad nije poznat, a istraga je u tijeku.