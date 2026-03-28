VIDEO Trump ismijao drugog vođu: "Nije mislio da će mi ljubiti guzicu, bolje mu je da bude dobar prema meni"

Predsjednik SAD-a Donald Trump komentirao je svoj odnos sa saudijskim prijestolonasljednikom Muhamedom bin Salmanom.

"Nije mislio da će se ovo dogoditi, nije mislio da će mi ljubiti guzicu. Zaista nije. Mislio je da ću biti još jedan luzer-predsjednik u zemlji koja propada. Ali, sada mora biti dobar prema meni i recite mu da mu je bolje bude. Mora biti", rekao je Trump tijekom govora na investicijskom forumu Saudijske Arabije u Miamiju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodao je da bi Iran, da ga SAD nije porazio, imao nuklearno oružje, prenosi Dnevnik.hr.

"Iskoristili bi ga protiv vas, protiv Izraela i protiv svih ostalih", naveo je te ustvrdio da su ga vodeći saudijski čelnici podcijenili njega prije njegova drugog mandata.

"Salman i ja bili smo zajedno, pogledao me i rekao: 'Znaš, nevjerojatno je da je SAD prije godinu dana bila mrtva zemlja, a sada si najveća zemlja na svijetu.' Nije mislio da će se ovo dogoditi", ustvrdio je Trump.

President Trump mocks Saudi Arabia’s Crown Prince Bin Salman: “He didn’t think he would be kissing my ass, he really didn’t…and now he has to be nice to me….he better be nice to me, he’s gotta be..” pic.twitter.com/42TLKf0zsN — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) March 28, 2026