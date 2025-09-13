VIDEO Thompson zapjevao na piru nećakinje, pogledajte snimku

Profesionalni plesač i sudionik showa Ples sa zvijezdama Ivan Jarnec i Lejdi Perković, nećakinja glazbenika Marka Perkovića Thompsona, jučer su izrekli sudbonosno “da”.

Vjenčanje, o kojem se u javnosti pričalo tjednima, pretvorilo se u pravu glazbenu i plesnu poslasticu. Posebnu čar večeri dao je sam Thompson, koji je mladencima i uzvanicima otpjevao svoj poznati hit „Samo je ljubav tajna dvaju svjetova“, podižući atmosferu do usijanja.

