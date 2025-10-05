VIDEO Thompson došao u Podstranu, iznenadio djecu u župi. Pogledajte kako pjevaju njegov hit

U Župi Gospe od Zdravlja u Podstrani sinoć je vladala posebna atmosfera. Na tradicionalnoj "Zaigranoj suboti", druženju koje se svake subote održava za najmlađe, pojavio se i popularni glazbenik Marko Perković Thompson, priredivši okupljenima nezaboravno iznenađenje.

Zajedno s domaćinom, župnikom don Mirkom Šakićem, poznatim po svojoj vještini na gitari, Thompson je zapjevao nekoliko pjesama s djecom i roditeljima. Uz taktove glazbe, župno dvorište ispunili su smijeh, veselje i osjećaj zajedništva.

Sudionici nisu krili oduševljenje – mnogi su istaknuli kako je ovo bila večer ispunjena toplinom, pjesmom i vjerom, koju će dugo pamtiti. "Nezaboravan trenutak radosti i duhovne blizine", opisali su okupljeni.

