VIDEO Splitski borac nakon meča komentirao Šutu: "On mi se čini ko cool lik i prava faca, ali gurni malo splitski sport j*mu mater"

Split je ovog vikenda bio domaćin pravog borilačkog spektakla – priredbe "Golden Fight", koja je okupila brojne borce iz cijele regije. U uzavreloj atmosferi i pred prepunim gledalištem, izmjenjivali su se udarci, emocije i pobjednički trenutci.

Među onima koji su zaslužili ovacije publike bio je i Splićanin Muhamet Deskaj, koji je nakon svoje borbe izašao iz ringa kao pobjednik. No, osim borbene vještine, Deskaj je pokazao i emocije te je odlučio uputiti poruku splitskom gradonačelniku.

"Šuta je, čuo sam, ovdje. On mi se čini ko cool lik i prava faca, ali gurni malo splitski sport j*mu mater! Mi smo najbolji ambasadori ovoga grada", poručio je Deskaj iz ringa, jasno naglasivši koliko su sportaši važni za promociju Splita.

Publika je njegovu izjavu popratila glasnim pljeskom, a video trenutka možete pogledati OVDJE. Sve je na društvenim mrežama objavio i gradonačelnik Tomislav Šuta.