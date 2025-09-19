VIDEO Spektakl pred derbi: Pogledajte navijački karusel u Splitu

Close Menu

Policija je na terenu regulirala promet, a navijačko slavlje nastavlja se u centru Splita

Uoči derbija Hajduka i Dinama splitska Torcida organizirala je navijački karusel koji je krenuo s Lovrinca prema središtu grada. Ulice su gorjele navijačkom energijom dok je veliku kolonu predvodila povorka motora, a iz mnoštva se orila pjesma.

Posebna gužva nastala je u blizini popularnog kafića Krom, gdje se na obližnjem raskrižju dogodila i prometna nezgoda u kojoj su sudjelovali osobno i policijsko vozilo.

