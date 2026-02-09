VIDEO Snimljen trenutak dramatičnog napada na blindirano vozilo u Italiji. Izašli s kalašnjikovima, eksplozivom raznijeli vrata

Na državnoj cesti 613, koja povezuje Brindisi i Lecce, u ponedjeljak ujutro se odvijala prava kriminalistička drama koja je, prema prvim informacijama talijanskih vlasti, završila neuspjehom za razbojnike.

Na granici dviju pokrajina izveden je organizirani napad na oklopno vozilo za prijevoz novca, a u akciji su sudjelovali teško naoružani napadači. Prema zasad dostupnim podacima, policajci su na mjestu događaja priveli dvije osobe, koje su, kako navode talijanski mediji, podrijetlom iz grada Foggia.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pucali prema policiji

Razbojnici su pokušali prikriti tragove bijega na nesvakidašnji način – vozilo koje su koristili nastojali su sakriti prekrivajući ga granama stabala maslina. Unatoč tome, karabinjeri su ih locirali i blokirali. Istraga zasad upućuje na to da je u napadu sudjelovala najmanje osam osoba, no skupina se nakon neuspjele pljačke razdvojila. Vozila korištena u napadu bila su prethodno ukradena.

Prema rekonstrukciji događaja, napadači su jutros, naoružani kalašnjikovima, zaustavili blindirano vozilo tako što su na južnom kolniku postavili teretno vozilo i zapalili ga, potpuno blokirajući promet. Nakon toga su oklopno vozilo okružili s više automobila te eksplozivom raznijeli stražnji dio blindiranog kombija.

Uslijedila je pucnjava s karabinjerima koji su brzo stigli na mjesto događaja. Jedan metak pogodio je službeno vozilo talijanskih snaga sigurnosti, no, prema službenim informacijama, nije bilo ozlijeđenih.

Cesta je privremeno zatvorena za promet, a potraga za preostalim članovima skupine i dalje traje. Uhićeni razbojnici bit će tijekom dana ispitani, dok policija i karabinjeri nastavljaju intenzivne aktivnosti na širem području.

Talijanski mediji napad opisuju kao vojnički organiziranu akciju, kakva se rijetko viđa na ovom dijelu juga Italije, a cijeli slučaj izazvao je veliku pozornost javnosti zbog brutalnosti i razine pripreme napadača.