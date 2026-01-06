VIDEO Snijeg pada na otocima, pogledajte snimke

Snijeg pada u velikom dijelu zemlje, točno kako je i najavljeno u prognostičkim materijalima meteorologa.

Zimski uvjeti zavladali su unutrašnjošću, ali i sjevernim dijelom obale, gdje snježne pahulje stvaraju prizore neuobičajene za ovo područje.

Snijega ima i na ponekim otocima, što je posebno iznenadilo stanovnike i posjetitelje. Tako se Krk jutros probudio pod bijelim ogrtačem, dok su pahuljice zalepršale i na Cresu, našem najvećem otoku, dodatno naglašavajući rijetkost i posebnost ovog zimskog vremena uz more.