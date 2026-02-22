VIDEO Sigur je pljunuo nogometaša Rijeke i zato je dobio izravni crveni

Odluka je pala u 79. minuti. Livaja je glavom pogodio nakon ubacivanja Darija Marešića. Ostao je nečuvan na drugoj stativi i s pet metara mirno poslao loptu u mrežu za 1:0. Izbjegao je zaleđe jer Stjepan Radeljić nije na vrijeme izašao prema naprijed.

Nakon pogotka došlo je do sukoba na terenu. Livaja je nešto govorio Niki Siguru dok je ovaj ležao na travnjaku nakon duela, a napetost se nastavila i između Sigura i Radeljića. Njih dvojica su se nastavili sukobljavati, a kanadski reprezentativac dobio je izravni crveni karton nakon što je pljunuo reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Do kraja susreta igralo se deset na deset, ali bez većih prilika na obje strane.

Pogledajte spornu situaciju.