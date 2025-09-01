VIDEO Prizori za plakati: Ovako izgledaju vinogradi u Dalmaciji uoči berbe

Obilna kiša poplavila je vinograde na području Vrgorca i vinogradare bacila na koljena. Kolika je šteta, tek će se računati.

Vinari ne mogu do svojih trsova, dok se voda ne povuče. Ističu kako su neki nasadi potpuno poplavljeni. Osim toga, zbog obilnih kiša, voda u Vrgorcu je zamućena i nije za piće pa je potrebno prokuhavanje.

"Plivale su konobe, kuće... stambeni objekti nisu bili toliko ugroženi koliko su bile konobe i podrumi. Ovo ostalo, po selima nizvodno su nastradali vinogradi i voćnjaci, ali najviše vinogradi i rane sorte grožđa", ispričao je za Novu TV mještanin Ante Baletić.

"Mi imamo oko 30 posto poplavljeno vinograda. Ima vinograda koji nemaju nikakve štete, a ima vinograda koji su 100 posto uništeni, to je to", dodao je Vedran Barbir iz Draževitića.