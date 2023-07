VIDEO Prije točno godinu dana ispunjen je hrvatski san: Otvoren je Pelješki most

Nakon prigodnih govora 26. srpnja 2023. oko 22 sata je službeno otvoren Pelješki most. Nevera Mate Rimca je prošla rutom Pelješkog mosta. Započela je tada velika fešta i velikim ovacijama je dočekano otvorenje mosta kojeg su Hrvati stoljećima čekali.

Svi prisutni su pljeskali, a bilo je i suza. Podsjetimo, Nevera Mate Rimca i auto Nike Pulića mimoišli su se na sredini mosta.

Dubrovački biskup Mons. Roko Glasnović blagoslovio je most.

Pema podacima Hrvatskih cesta, u špici turističke sezone most u prosjeku dnevno prijeđe 13.880 vozila. U dosadašnjem dijelu godine mostom je prošlo 984.596 vozila. Najviše vozila od puštanja u promet bilo je u subotu 30. srpnja prošle godine, 19.029.

Najveći hrvatski infrastrukturni projekt

Pelješki most najveći je hrvatski infrastrukturni projekt, financiran sredstvima europskih fondova. Proteže se od Komarne na kopnenoj strani do Brijeste na Pelješcu. Duljina mosta, od osi do osi upornjaka je 2404 metra, a ukupna duljina s upornjacima je 2440 metara. Sve je bilo gotovo 19. travnja ove godine kada je u promet puštena obilaznica Stona, odnosno dionica Prapratno - Doli, ujedno posljednja faza projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom, čime je taj projekt i službeno završen.