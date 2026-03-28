VIDEO Policijski pas nanjušio drogu zakopanu u vrtu, pronađeno 800 grama amfetamina

U petak, 27. ožujka 2026.godine policijski službenici Policijske postaje Trogir, u suradnji s policijskim službenicima Postaje aerodromske policije Resnik, realizirali su kriminalističko istraživanje tijekom kojeg su na području Slatina pronašli veću količinu amfetamina.

Uhitili su 56-godišnjeg muškarca i 36-godišnju ženu. Dovedeni u policijsku postaju i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje.

U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su obavili pretragu doma i pomoćnih objekata, a uz pomoć službenog psa za detekciju droga, koji je u vrtu reagirao na prisutnost droge, posumnjali da je u zemlji zakopana droga.

Nakon što je pas za detekciju droga reagirao na prisutnost droge, policijski službenici su iz zemlje izvadili limenu kutiju u kojoj se nalazilo 793 grama droge amfetamin. Također je pronađena digitalna vaga za precizno mjerenje koja je služila za vaganje droge, uređaj za vakuumiranje, dva mobitela, zračna puška, jedan puščani metak za lovačko oružje i tri zaštićene školjke -periske.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 56-godišnjak počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Uništavanje zaštićenom dijelova prirode te će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku, dok je u odnosu na 36-godišnjakinju, od koje je oduzeto 1,8 grama amfetamina, utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinila prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga radi čega će biti u žurnom postupku privedena na nadležni sud.

Također u odnosu na 56-godišnjaka utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio i prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana radi čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog.