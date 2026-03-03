Close Menu

VIDEO Pogođena zgrada u kojoj se bira novi ajatolah

Zgrada je sravnjena sa zemljom

Zgrada u kojoj se sastaju iranski dužnosnici koji će odlučivati o novom vrhovnom vođi zemlje uništena je u zračnim napadima, izvijestile su državne novinske agencije.

Tzv. Vijeće stručnjaka, koja ima zgrade u Teheranu i južno od glavnog grada u gradu Qomu, sastoji se od članova koji sudjeluju u odlučivanju o tome tko će preuzeti dužnost nakon ubojstva ajatolaha Hameneija u subotu.

Zgrada u Qomu sravnjena je sa zemljom u zračnom napadu, navodi se u izvješćima. Sky News je potvrdio autentičnost ove snimke nastale nakon napada.

Vijeće stručnjaka ima 88 članova, no nije jasno koliko ih se nalazilo u zgradi u trenutku napada.

