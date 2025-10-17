VIDEO Pogledajte Krila Oluje danas u Sinju

U Sinju je danas, 17. listopada 2025., svečano obilježena 35. obljetnica osnutka Samostalnog zrakoplovnog voda 4. gardijske brigade ZNG-a, jedne od postrojbi koja je u najtežim ratnim godinama nosila duh hrabrosti i domoljublja hrvatskog juga.

Obljetnicu je organizirao Samostalni zrakoplovni vod 4. gardijske brigade, na čelu s njegovim prvim zapovjednikom, brigadirom u miru Matkom Raosom, koji je tom prigodom podsjetio na povijesnu ulogu voda u Domovinskom ratu i na žrtvu njegovih pripadnika.

U sklopu programa, gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta, zajedno s obiteljima poginulih zrakoplovaca, odali su počast paljenjem svijeća kod spomenika “Slomljeno krilo” u naselju Šimci — na mjestu pogibije petorice pripadnika postrojbe.

Simboličan i iznimno dojmljiv trenutak svečanosti bio je prelet akrobatske skupine “Krila Oluje”, koji je izazvao emocije i ponos među okupljenima. Prelet hrvatskih vojnih pilota bio je svojevrsna posveta suborcima koji su prije 35 godina stvarali temelje hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Svečanosti su nazočili brojni branitelji, pripadnici Hrvatske vojske, predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva hrvatskih branitelja, kao i članovi obitelji poginulih i nestalih.

Obljetnica je završila druženjem i prisjećanjem na ratne dane, uz poruku da se hrabrost i zajedništvo pripadnika Samostalnog zrakoplovnog voda 4. gardijske brigade nikada ne smiju zaboraviti.