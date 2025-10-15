Close Menu

VIDEO Ovo je jutros atrakcija na splitskoj Peškariji

Sredinom tjedna splitska Peškarija ponovno je pokazala svoje prepoznatljivo, živopisno lice. Iako ponuda ovog puta nije bila najbogatija, mirisi mora, zvukovi prepirki i dovikivanja, te neizbježni humor prodavača i kupaca, stvorili su atmosferu kakvu samo Split može imati.

Ovog jutra najveću pozornost privukla je sabljarka, impresivna i rijetka riba koja se odmah našla u središtu zanimanja prolaznika.

Na stolovima su se našli i lijepi komadi kirnje, a među kupcima se najviše tražila friška srdela i lignje – vječni klasici dalmatinske trpeze. Poneki su se odlučili i za očišćenog morskog psa ili mačku.

