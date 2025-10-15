VIDEO Ovo je jutros atrakcija na splitskoj Peškariji

Sredinom tjedna splitska Peškarija ponovno je pokazala svoje prepoznatljivo, živopisno lice. Iako ponuda ovog puta nije bila najbogatija, mirisi mora, zvukovi prepirki i dovikivanja, te neizbježni humor prodavača i kupaca, stvorili su atmosferu kakvu samo Split može imati.

Ovog jutra najveću pozornost privukla je sabljarka, impresivna i rijetka riba koja se odmah našla u središtu zanimanja prolaznika.

Na stolovima su se našli i lijepi komadi kirnje, a među kupcima se najviše tražila friška srdela i lignje – vječni klasici dalmatinske trpeze. Poneki su se odlučili i za očišćenog morskog psa ili mačku.

Pogledajte video koji je snimila ekipa Info Kadra.