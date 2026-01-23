VIDEO Opasna dionica prema Sarajevu: Hrvati zapeli u snijegu na relaciji Rujište–Konjic, intervenirala GSS Prenj

Pravac Rujište–Konjic trenutačno je neprohodan zbog snježnih nanosa, upozorili su iz Gorske službe spašavanja Prenj nakon još jedne intervencije na ovom području. Kako navode, današnji poziv ponovno je njihove spasioce (kako ističu, "po tko zna koji put iz istih razloga") doveo u akciju izvlačenja putničkog vozila hrvatskih državljana koje je zapelo u snijegu ispod Prenja, na relaciji Rujište–Konjic, i to na nekategoriziranom putu.

Vozilo zapelo na nekategoriziranoj cesti ispod Prenja

Prema informacijama koje je objavio GSS Prenj, vozača je navigacija usmjerila najkraćom rutom s Rujišta prema Sarajevu, što ih je dovelo do opasne zimske dionice na kojoj su ostali zaglavljeni u snijegu. Spasioci su, dodaju, ponovno morali angažirati off-road vozilo, a nakon mnogo napora vozilo je uspješno izvučeno.

Iz GSS-a Prenj naglašavaju kako se slične situacije često ponavljaju jer vozači, iako ne poznaju ovu nekategoriziranu cestu niti stanje na njoj, nastavljaju vožnju sve dok ne dođu do problema. Zbog toga upućuju apel svim vozačima da prije puta, posebno zimi, provjere stanje prometnice i utvrde radi li se o glavnoj cesti, bez obzira na to što aplikacije prikazuju kraću rutu.

"Tu smo da pomognemo, ali prevencija je ključ"

"GSS Prenj je tu da pomogne, ali najbolja prevencija je informiran i odgovoran pristup planinskim i makadamskim dionicama", poručili su iz službe, uz još jedno upozorenje da zimski uvjeti na ovom području mogu vrlo brzo postati ozbiljna opasnost.