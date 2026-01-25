VIDEO Nuklearni bunker star gotovo 70 godina urušio se u more: "Ne približavajte se"

Nuklearni bunker koji se nalazio na vrhu litice srušio se u more kod Tunstalla u istočnom Yorkshireu, na jednoj od najbrže erodirajućih obala u Velikoj Britaniji. Gotovo 70 godina valovi su udarali o ovu građevinu od crvene opeke koja je sada podlegla eroziji, piše Telegraph.

Prema podacima povijesne istraživačke skupine Subterranea Britannica, bunker je izvorno bio jedna od brojnih nuklearnih promatračnica raspoređenih diljem zemlje. Smatra se da je promatračnica Kraljevskog promatračkog korpusa (ROC) u Tunstallu izgrađena 1959. godine.

Sudbina bunkera

Njihova svrha bila je otkrivanje, mjerenje i izvještavanje o nuklearnim detonacijama te praćenje razina radioaktivnih padalina. Ti su podaci bili ključni za oblikovanje vladinih odgovora i upozoravanje javnosti. Odluka o stavljanju promatračnice izvan funkcije donesena je početkom 1990-ih.

Lokalni povjesničar amater Davey Robinson i njegova partnerica Tracy Charlton dokumentirali su propadanje i konačno urušavanje bunkera u nizu videozapisa na YouTubeu. Robinson je za BBC izjavio: "Njegova priča jednostavno je osvojila srca ljudi. Toliko je ljudi uložilo u to, to nisu samo cigle i žbuka, to je nešto više." Robinson je obećao nastaviti dokumentirati sudbinu bunkera, prenosi Index.

Nakon urušavanja, Vijeće East Ridinga Yorkshirea pozvalo je građane da se drže podalje od tog područja, upozoravajući da je potrebno "uvijek održavati sigurnu udaljenost od podnožja erodirajućih litica zbog povezanih rizika".

Nezaštićena obala

Prema Agenciji za okoliš, obala Holdernessa erodira prosječnom godišnjom stopom od oko dva metra. Glasnogovornik lokalne vlasti pojasnio je da se bunker nalazio na privatnom zemljištu koje je dio plana upravljanja obalom.

"Obala je na ovom području nezaštićena, što omogućuje nastavak obalnih procesa", rekao je. "Ministarstvo obrane izvorno je rekviriralo zemljište za izgradnju strukture. No, nakon njenog zatvaranja, zemljište je vraćeno vlasniku, što je uključivalo svu vojnu infrastrukturu na njemu", dodao je glasnogovornik.