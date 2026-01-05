VIDEO Nevrijeme potopilo dio Dalmacije: U Pločama poplavljena cijela ulica, voda ulazi do zgrada

Veliko nevrijeme zahvatilo je dolinu Neretve, a obilna kiša ponovno je izazvala probleme na terenu. U Pločama je najkritičnije u Ulici Petra Svačića, gdje je cijela ulica poplavljena, piše Klik medija.

Vatrogasci su stigli na intervenciju, a voda ulazi sve do zgrada pa stanari ponovno trpe posljedice svake jače kiše. Posebno je pogođen prostor uz zgrade, gdje se voda zadržava nakon obilnijih oborina.

Hitna intervencija pokazuje koliko je situacija ozbiljna, no dugoročno rješenje i dalje nedostaje. Riječ je o dugogodišnjem i dobro poznatom problemu, ali trajna sanacija i dalje izostaje.

Stanari poručuju kako zaslužuju da se ovakve situacije više ne ponavljaju te ističu da je vrijeme da se prestane s privremenim sanacijama i krene u konkretne zahvate, javlja Klik medija.