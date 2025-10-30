VIDEO Mladi nogometaš se srušio na terenu. Iz kluba izvijestili o njegovom stanju

Vezni igrač Marseillea, 21-godišnji Bilal Nadir, srušio se u 86. minuti jučerašnje utakmice protiv Angersa u francuskom prvenstvu. Nadir je ušao u igru u 76. minuti, a deset minuta iznesen je na nosilima s terena. Njegov je klub objavio priopćenje u kojem je naveo da je njihov igrač dobro, piše Index.

"Naš igrač nije izgubio svijest tijekom utakmice. Liječnici u klubu su ga pregledali, kao i djelatnici hitne pomoći. Sve je s njim bilo u redu. Preventivno je bio prebačen u bolnicu kako bi prošao cijeli medicinski pregled. Još uvijek je pod prismotrom liječnika", napisali su iz Marseillea.

Nadir ima 21 godinu, a do prije dvije godine igrao je za rezervnu momčad Marseillea. Ove sezone ima za prvu momčad devet nastupa i tri asistencije. Marokanac je porijeklom, ali je rođen u francuskom gradu Nici. Utakmica Marseillea i Angersa je završila neriješeno 2:2 te je time Marseille propustio priliku ugroziti PSG na vrhu ljestvice francuske lige.