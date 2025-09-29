VIDEO Mlada pjevačica srušila se na pozornici, odvela ju je hitna pomoć

Britanska glazbenica Lola Young srušila se tijekom nastupa na festivalu All Things Go u New Yorku.

Sve se dogodio u subotu navečer dok je pjevala pjesmu ''Conceited'' na stadionu Forest Hills. Publika je ostala u šoku kada su je s pozornice morali odnijeti medicinski djelatnici.

Samo nekoliko trenutaka ranije 24-godišnja pjevačica obratila se okupljenima i otkrila kako iza sebe ima vrlo teško razdoblje, piše Showbuzz.

"Imala sam nekoliko teških dana, ponekad život učini da se osjećaš kao da ne možeš nastaviti. Ali znate što – probudila sam se i odlučila doći ovdje", rekla je publici.

Lola Young COLLAPSED on stage 😳 pic.twitter.com/CR5kpZDrvW — Luxe ✧ (@luxcurv) September 28, 2025

Nakon što je odvedena s pozornice, Young se oglasila putem Instagrama i poručila da je sada dobro.

"Hej, za sve koji su vidjeli moj nastup na All Things Go danas – dobro sam. Hvala vam na podršci", napisala je.

"Lola je izvanredna osoba koja uvijek ozbiljno pristupa fanovima, karijeri i nastupima. Žao mi je zbog neugodnosti koje je ovo izazvalo", objavio je njen menadžer Nick Shymansky.

Pjevačica je još 2022. otkrila da boluje od shizoafektivnog poremećaja, koji uključuje kombinaciju simptoma shizofrenije, poput halucinacija i deluzija, te poremećaja raspoloženja poput depresije i manije. Dijagnozu je dobila u dobi od 17 godina nakon što je godinama mislila da pati od depresije ili bipolarnog poremećaja.

Young je u više navrata priznala da joj je zbog bolesti teško održavati turneje. Ponekad prolazi kroz manične epizode koje traju i do mjesec dana, a obilježene su nesanicom i osjećajem krivnje ili srama.

Oh my gosh Lola young I hope she heals and gets better that’s scary pic.twitter.com/1Q2fTAvvDq — ★𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑮𝒓𝒐𝒐𝒗𝒆 𝑩𝒂𝒃𝒚 ★  (@DiscoEnigma92) September 28, 2025

Tko je Lola Young?

Britanska pjevačica i kantautorica Lola Young jedno je od najzanimljivijih novih imena na svjetskoj glazbenoj sceni. Rođena 4. siječnja 2001. u južnom Londonu, odrasla je u Beckenhamu u glazbeno orijentiranoj obitelji. Otac joj je britansko-jamaikanskog i kineskog podrijetla, a majka engleskog, što joj je od malih nogu donijelo bogatstvo različitih kulturnih utjecaja.

Talent je brusila u poznatoj londonskoj BRIT School, obrazovnoj instituciji iz koje su izašli mnogi veliki izvođači poput Adele i Amy Winehouse. Već s 18 godina potpisala je ugovor s Island Recordsom, što joj je otvorilo vrata svjetske glazbene industrije.

Lola je publiku osvojila svojim iskrenim tekstovima i moćnim vokalom. Njezin hit ''Messy'' iz 2024. godine postao je viralan na TikToku te je zauzeo vrh britanske top-liste. Time je potvrdila status jedne od najperspektivnijih mladih zvijezda.

Dosad je objavila nekoliko albuma, uključujući "This Wasn’t Meant for You Anyway" (2024.) i ovogodišnji "I’m Only F**king Myself" (2025.), koji kritika hvali zbog hrabrog spoja intime i sirove emocije.