VIDEO Melania Trump zasjenila princezu Kate, pogledajte što je odjenula

Melania Trump, prva dama Sjedinjenih Američkih Država, danas je s Donaldom Trumpom stigla u Ujedinjeno Kraljevstvo na državnu posjetu. Na svečanoj ceremoniji dobrodošlice u dvorcu Windsor dočekali su ih princ i princeza od Walesa, William i Kate, prije susreta s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom.

Za ovu priliku Melania je odabrala besprijekoran Dior komplet te elegantni šešir širokog oboda, stvoren za britanski protokol. Krojevi su podsjećali na klasičnu parišku eleganciju, a minimalistički detalji naglašavali su sofisticiranost. Odabir brenda i boja mnogi su protumačili kao znak poštovanja prema europskoj tradiciji i samom dvoru.

Kate Middleton, poznata po svom nepogrešivom stilu, uzvratila je jednako dojmljivim izdanjem: bordo kaput-haljina savršenog kroja i diskretan klobuk s velom naglasili su njezinu prepoznatljivu britansku suzdržanost i profinjenost. Princ William i kralj Charles pojavili su se u klasičnim tamnim odijelima, dok je kraljica Camilla birala omiljenu nijansu plave.

Susret američkog predsjedničkog para s britanskim kraljem i njegovim nasljednicima bio je više od protokolarne obaveze. To je bila prava modna i diplomatska predstava, u kojoj su šeširi, krojevi i boje govorili jednako glasno kao i riječi dobrodošlice.