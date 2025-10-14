VIDEO Marijana Puljak: "Obavezno glasanje možda može povećati broj listića, ali..."

Saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica Marijana Puljak sudjelovala je na okruglom stolu "Treba li Hrvatskoj obavezno glasanje", u organizaciji Gonga. U svom izlaganju naglasila je kako ključni problem hrvatske demokracije nije u izlaznosti, nego u nepovjerenju građana prema institucijama i političkom sustavu.

"Demokracija se ne spašava prisilom, nego sređenim registrom birača, izbornim jedinicama i elektroničkim glasanjem", poručila je Puljak.

Nepovjerenje umjesto lijenosti

Puljak je odbacila tezu da je slab odaziv birača na izbore rezultat nezainteresiranosti građana.

"Građani ne glasaju zato što ne vjeruju u izborne procese i institucije pa obvezno glasanje ne bi vratilo to povjerenje. Kad govorimo o obveznom glasanju, odnosno slabom odazivu na izbore, ne govorimo o lijenosti građana, nego o političkom nepovjerenju", naglasila je.

Dodala je kako birači ne izostaju s izbora zato što ih politika ne zanima, nego zato što ne vjeruju da se njihovim glasom može bilo što promijeniti.

Prije obveze glasanja – obveza političke odgovornosti

Prema njezinim riječima, rasprava o obveznom glasanju promašuje suštinu problema.

"Zato, prije nego što uvedemo obvezu glasanja, trebamo uvesti obvezu odgovornosti onih koji traže glasove", poručila je Puljak.

Iako priznaje da bi obavezno glasanje moglo povećati broj biračkih listića, upozorava kako to ne bi riješilo glavni problem – manjak povjerenja.

"Obavezno glasanje možda može povećati broj listića, ali neće povećati povjerenje, bez kojeg nijedan sustav, pa tako ni demokratski, ne može dugo trajati", zaključila je.