VIDEO Ludnica u BiH, slavi se na ulicama gradova i sela, zavladala je potpuna euforija

Bosna i Hercegovina igrat će na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku ovog ljeta. Riječ je o tek drugom velikom natjecanju u povijesti reprezentacije, a zanimljivo, ponovno će nastupiti na američkom kontinentu.

U dramatičnoj utakmici odigranoj u Zenici, nakon 120 minuta borbe, domaća reprezentacija izborila je pobjedu protiv Italije boljim izvođenjem jedanaesteraca. Time su Talijani treći put zaredom ostali bez plasmana na svjetsku smotru.

Talijanska reprezentacija, predvođena izbornikom Gennarom Gattusom, u susret je ušla kao favorit, no Bosna i Hercegovina pokazala je karakter, borbenost i odlučnost. Italija je povela nakon pogreške Nikole Vasilja, a strijelac je bio Moise Kean na dodavanje Nicole Barelle.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 41. minuti kada je Amar Memić pobjegao obrani Italije, a Alessandro Bastoni ga je kao posljednji igrač srušio i zaradio izravni crveni karton. S igračem više domaćin je postupno preuzimao kontrolu nad utakmicom.

Izjednačenje je stiglo u 79. minuti kada je pogodio Haris Tabaković i vratio neizvjesnost. U produžecima nije bilo pogodaka, iako su obje momčadi imale prilike. Uoči izvođenja jedanaesteraca Bosna i Hercegovina ostala je bez Edina Džeke zbog ozljede, no ni to nije poremetilo domaće.



Kod Italije su neprecizni bili Esposito i Cristante, dok su za Bosnu i Hercegovinu sigurni bili Tahirović, Tabaković, Alajbegović i Bajraktarević, koji je zabio odlučujući pogodak za veliko slavlje u Zenici.

Ovim uspjehom Bosna i Hercegovina prvi put u svojoj povijesti prolazi dodatne kvalifikacije i potvrđuje jedan od najvećih uspjeha u povijesti nacionalnog nogometa.

Nakon pobjede uslijedilo je veliko slavlje diljem zemlje. U brojnim gradovima građani su spontano izašli na ulice, pale se baklje, vijore zastave, a kolone automobila uz zvuk sirena stvaraju pravu euforiju. Atmosfera je ispunjena ponosom i zajedništvom, a snimke slavlja brzo se šire društvenim mrežama.

Bosna i Hercegovina tako će ponovno imati priliku predstaviti se na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici, uz podršku navijača koji su još jednom pokazali koliko im ovaj uspjeh znači.