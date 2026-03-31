Bosna i Hercegovina plasirala se na Svjetsko prvenstvo!

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je povijesni uspjeh plasmanom na Svjetsko prvenstvo koje će se ovog ljeta igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Momčad koju vodi Sergej Barbarez do mjesta na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri stigla je nakon dramatične pobjede protiv Italije u finalu doigravanja u Zenici.

Susret je nakon 120 minuta igre završio rezultatom 1:1, a odluka o putniku na Svjetsko prvenstvo pala je nakon raspucavanja jedanaesteraca. U izvođenju kaznenih udaraca više koncentracije, mirnoće i preciznosti imali su nogometaši Bosne i Hercegovine, koji su slavili s 4:1 i tako ispisali jednu od najvažnijih stranica u povijesti tamošnjeg nogometa.

BiH ide na Mundijal u Americi

Izabranici Sergeja Barbareza ovom su pobjedom osigurali nastup na Svjetskom prvenstvu, što predstavlja veliki uspjeh za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. S druge strane, težak udarac stigao je za Italiju, koja će propustiti još jedno Svjetsko prvenstvo. Reprezentacija predvođena izbornikom Gennarom Gattusom nije uspjela izboriti plasman, pa će tako i ovo svjetsko prvenstvo proći bez jedne od tradicionalno najuspješnije nogometne sile.