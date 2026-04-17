VIDEO Ljubav i obiteljsko zajedništvo brišu granice: Dalmatinka Petra trči maratonske utrke i inspirira sve oko sebe:

Što sve mogu ljubav, upornost i zajedništvo obitelji, najbolje se vidi u Starigradu na Hvaru, gdje je splitska ekipa HRT-a upoznala Petru Franetović, 22-godišnju djevojku iz spektra autizma koja sudjeluje na maratonskim utrkama.

Na jednom od njezinih treninga otkrivena je dirljiva i snažna priča o obitelji koja ne odustaje, o djevojci koja svakim korakom pomiče granice te o sportu koji je postao mnogo više od fizičke aktivnosti.

"Petra je djevojka od 22 godine i osoba je iz spektra autizma", kazala je na početku njezina majka Ana Franetović za emisiju Dobro jutro, Hrvatska na HRT-u.

"Sport joj je terapija"

Majka ističe kako je sport za Petru mnogo više od rekreacije.

"Njoj je sport na neki način terapija, a Petra je neverbalna osoba. Prema statistikama, ona je jedina djevojka iz autističnog spektra koja trči u Hrvatskoj. Budući da je neverbalna, mnogo puta ni sami ne znamo što želi ni je li joj lijepo na treningu. No nakon treninga izbaci svu tu energiju iz sebe i postane sasvim drugo biće", ispričala je Ana za HRT.

Dodala je kako bi upravo Petrina priča mogla biti poticaj drugim roditeljima i djeci.

"Možda je ovo lijepa priča koja će potaknuti drugu djecu ili roditelje. Na taj način svome ćete djetetu donijeti radost, sreću i zadovoljstvo. Važno nam je da ona nakon svega bude sretna. To mi je najveća medalja", poručila je.

Otac: "Nemoguće je postalo moguće"

Petrin otac Zvonimir Franetović također je istaknuo koliko je njezin put poseban i inspirativan.

"Već je znaju brojni organizatori i često se naglašava da je Petra djevojka s posebnom životnom borbom. Treba voljeti i vjerovati. Nemoguće je postalo moguće kada je ona nastupila u prvoj utrci", rekao je Zvonimir.

Njegove riječi možda najbolje sažimaju snagu cijele ove priče — ondje gdje postoje ljubav, podrška i vjera, granice postaju manje, a uspjesi veći.

Trenerica: "Od Petre sam naučila da je sve moguće"

Posebnu ulogu u Petrinu napretku ima i trenerica Marija Franetović, koja je iz prve ruke pratila svaki njezin korak.

"Mama mi je jednom rekla da bi voljela da i Petra malo trči sa mnom. Svakim danom, svakim tjednom napredovale smo. Od Petre sam naučila da je sve moguće, samo treba željeti", kazala je Marija za HRT.

Upravo u toj jednostavnoj, ali snažnoj poruci krije se srž ove priče. Petra nije samo djevojka koja trči utrke. Ona je simbol ustrajnosti, ljubavi i snage obitelji koja je pokazala da se predanošću i vjerom mogu ostvariti i oni ciljevi koji se na prvi pogled čine nedostižnima.