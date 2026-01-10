VIDEO "Koliko košta sol?" Snimka s ceste od Kupresa razbjesnila građane

Stranica Tomislav News objavila je snimku s ceste od Kupresa koja je u kratkom roku izazvala brojne reakcije građana. Video je snimljen maloprije na dionici kod Adria Ski centra i jasno prikazuje teško prohodnu cestu prekrivenu ledom, bez vidljivih tragova posipanja.

Uz objavu je upućen i oštar komentar: “Stvarno, koliko košta sol za posipanje ili pijesak?!”, čime se izražava nezadovoljstvo stanjem na prometnici kojom se brojni vozači pokušavaju sigurno vratiti svojim kućama.

Na snimci se vidi kako je kolnik prekriven snijegom, a uvjeti vožnje iznimno su otežani, što dodatno zabrinjava s obzirom na pojačan promet prema Kupresu tijekom zimskih dana.