VIDEO Kardiolog otkrio koje piće nikad neće taknuti, izazvao pravu pomutnju

Kardiolog dr. Dmitrij Jaranov nedavno je izazvao veliku pažnju na TikToku nakon što je, stojeći pred vratima operacijske sale, otkrio koje piće je potpuno izbacio iz svog života.

Njegov video postao je viralan ne zbog ambijenta snimke, već zbog snažne poruke – liječnik se odlučio odreći dijetalnih napitaka nakon rezultata nove znanstvene studije.

"Najveća laž u tvom hladnjaku?‘ Nula šećera," rekao je Jaranov, aludirajući na marketing dijetnih sokova.

Povod njegovoj objavi bila je studija objavljena u listopadu, koja je ispitivala utjecaj zaslađenih i niskokaloričnih napitaka na zdravlje jetre. Istraživanje je obuhvatilo oko 124 tisuće odraslih osoba koje su praćene deset godina. Zaključak: redovita konzumacija gaziranih sokova, uključujući i njihovih "dijetalnih" varijanti, povezana je s većom učestalošću razvoja bezalkoholne masne bolesti jetre. Čak je i jedna limenka dnevno bila dovoljna da se rizik poveća.

Studija je također pokazala da dijetalni napici nisu bezazleni – povezani su s povećanom smrtnošću od bolesti jetre. Zanimljivo, zamjena bilo koje vrste napitka običnom vodom smanjivala je rizik, dok prelazak sa zaslađenih na dijetalne verzije nije donosio nikakvu korist.

Iako se dijetalne verzije često promoviraju kao zdravija opcija, sve više istraživanja ukazuje na njihove potencijalne negativne učinke. Umjetni zaslađivači povezani su s različitim zdravstvenim problemima, uključujući ubrzani kognitivni pad, slabiji odgovor na neke terapije raka i povećanu učestalost depresije.

Newsweek je o rezultatima razgovarao s dr. Halom Brindleyjem, specijalistom za bolesti jetre i gastroenterologom, koji upozorava da studija pokazuje povezanost, ali ne dokazuje uzročno-posljedičnu vezu.

"To može biti posljedica poticanja želje za slatkim ili utjecaja na crijevni mikrobiom. No pretilost i dijabetes tipa 2 i dalje su ključni faktori napredovanja bolesti," rekao je Brindley. Smatra da trenutni podaci ipak nisu razlog za potpuno izbjegavanje ovih napitaka.

"Preporuka je umjerenost, pogotovo jer ne postoje jasni dokazi koji određuju konkretne pragove rizika kod zdravih osoba normalne tjelesne težine", zaključuje.