VIDEO Iranski voditelj jecao dok je objavljivao da je ajatolah mrtav

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei ubijen je u svom kompleksu u Teheranu, objavili su iranski državni mediji. No trenutak koji je posebno odjeknuo bio je onaj na državnoj televiziji, kada se voditelj tijekom čitanja službenog priopćenja rasplakao pred kamerama.

Državna novinska agencija Fars izvijestila je da je Hamenei ubijen u subotu rano ujutro u svom uredu unutar rezidencije, dok je, prema navodima, obavljao dužnosti.

An Iranian news anchor broke down in tears on live television while reading the news of Ali Khamenei’s death. pic.twitter.com/5v7WpTBYr4 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Satelitske snimke tvrtke Airbus, nastale nakon napada, prikazuju gusti crni dim koji se uzdiže iz kompleksa u središtu Teherana. Na snimkama se vidi kako je više zgrada unutar kompleksa teško oštećeno.

Kompleks u kojem je boravio vrhovni vođa nalazi se u centru glavnog grada, u blizini sveučilišta, te predstavlja ključno političko i vjersko središte Islamske Republike.

Nakon objave vijesti o njegovoj smrti, u Iranu je proglašeno 40 dana žalosti.