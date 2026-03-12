VIDEO Himna FESB-a pravi je hit na društvenim mrežama. Sviđa li vam se?

Himna FESB-a "Nek nam FESB živi vječno!", za koju tekst potpisuje prof. emer. dr. sc. Slavko Vujević, ovih je dana dobila i videospot te, prema brojnim komentarima, već postala pravi viralni hit na društvenim mrežama, ali i među studentima.

Pjesmu je uglazbio i izvodi Gradski zbor Brodosplit, dok režiju spota potpisuje Matko Petrić.

Riječ je o skladbi koja u prvi plan stavlja ponos, zajedništvo i dugogodišnji identitet Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

Objava spota izazvala je velik interes publike, a pozitivne reakcije ne prestaju stizati. Mnogi u komentarima ističu kako je riječ o pjesmi i spotu koji su vrlo brzo privukli pažnju javnosti, posebno na društvenim mrežama i među studentskom populacijom.

