VIDEO Emotivni ispraćaj legendarnog tamburaša. Kolege mu zasvirale na sprovodu

Uz zvuk tambure ispraćen je na vječni počinak

Tamburašku glazbu minulog vikenda je potresla smrt jednog od zaštitnih lica ansambla Najbolji hrvatski tamburaši Mirka Gašparovića Mirke, koji je iznenada preminuo u dobi od 63 godine. Posljednji ispraćaj jednog od najpoznatijih hrvatskih tamburaških glazbenika održan je na mjesnom groblju u Štitaru.

Kako se može vidjeti na snimkama koje je objavio portal Cibalia.info, na sprovod su stigli i brojni njegovi kolege tamburaši koji su zasvirali njemu u čast i time na vječni počinak ispratili Gašparovića uz mnogo emocija.

