VIDEO Drama na ulicama Rima, vladalo je opsadno stanje: Lava koji je šest sati lutao ulicama uspavali sedativima

U subotu poslijepodne lav je pobjegao iz cirkusa u Ladispoliju, unutar granica Rima. Bijeg u samo prolaznu slobodu Kimbe, starijeg lava koji je pobjegao iz cirkusa Rony Roller, držao je u neizvjesnosti stanovnike punih šest sati. Stanovnici su za to vrijeme bili zabarikadirani u svojim domovima, a policiju u opsadnom stanju baš kao i aktivisti za prava životinja. Upravitelji cirkusa našli su se na sto muka radi nevjerojatnog propusta, a oni su sve pravdali sabotažom.

"Našli smo kavez otvoren, netko je vidio troje ljudi kako bježe iz cirkusa", kazali su policiji.

Sve je više dostupnih videa na kojima se vidi kako zbunjena životinja nesmetano luta praznim ulicama Ladispolija.

Gradonačelnik grada Alessandro Grando bio je pozvao ljude da izbjegavaju prolaziti ovim područjem. Nakon što ga je policija uspavala sedativima, lav je vraćen u cirkus iz kojeg je pobjegao.

“Il leone di Ladispoli” potrebbe sembrare il soprannome di un prolifico centravanti del, che so, Frosinone: e invece è un vero leone che se ne va in giro per Ladispoli. Attenti alla disinformazione pic.twitter.com/8hTujycaQ0

— Davide Piacenza (@Davide) November 11, 2023