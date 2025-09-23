Close Menu

VIDEO Dok im je suigrač osvajao Zlatnu loptu, oni su sudjelovali u tučnjavi

Na tribinama su zabilježene neugodne scene

U pariškom kazalištu Châtelet, Ousmane Dembélé proživio je večer za pamćenje – ondje je, kao krilni napadač Paris Saint-Germaina, osvojio Zlatnu loptu, priznanje namijenjeno najboljem svjetskom nogometašu protekle sezone.

Na dodjeli ga, međutim, nisu pratili suigrači. Izostali su i ozlijeđeni, ali također nominirani João Neves i Désiré Doué, jer su u istom terminu morali odigrati veliki prvenstveni derbi protiv Olympiquea Marseillea.

Taj je dvoboj završio porazom europskog prvaka 1:0, a nervoza se osjećala kako na travnjaku tako i nakon završetka susreta. Na tribinama su zabilježene neugodne scene.

Neki PSG-ovi nogometaši, među kojima Achraf Hakimi i kapetan Marquinhos, ušli su u fizički sukob s redarima na stadionu. Iako okolnosti nisu do kraja razjašnjene, cijela situacija ostavila je vrlo loš dojam.

 

