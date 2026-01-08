VIDEO Dabro eurima kiti harmonikaše, sviraju mu: "Tjeraju me do tamnice"

Josip Dabro, bivši DP-ov ministar u vladi Andreja Plenkovića, ponovno je privukao pozornost javnosti objavom na društvenim mrežama. Na snimci koju je sam podijelio na Facebooku vidi se kako, nasmijan i opušten, s čašom u ruci slavi uz tamburaše, i to, kako se može zaključiti iz objave, na svoj rođendan. U pozadini svira pjesma "Tjeraju me, do tamnice puste", čiji su stihovi odmah izazvali niz reakcija, piše Index.

Tijekom slavlja Dabro u jednom trenutku iz džepa izvlači novčanicu od 100 eura te jednom od njih časti harmonikaša. Kadrovi bezbrižne atmosfere i opuštenog druženja brzo su se proširili društvenim mrežama, no izbor pjesme i sam kontekst snimke mnoge su podsjetili na aferu koja je obilježila njegov politički pad i zbog koje se posljednjih pola godine ponovno spominje u javnosti.

Skandali s pucanjem iz pištolja i davanjem oružja djeci

Dabro je, podsjećamo, morao napustiti ministarsku dužnost nakon što se u javnosti pojavila snimka na kojoj puca iz pištolja iz automobila. Taj je slučaj izazvao snažne političke i javne reakcije, a ubrzo nakon toga uslijedio je i njegov odlazak iz Vlade.

Nedugo potom uslijedio je i teži pravosudni dio priče. Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je protiv Dabre optužnicu zbog povrede djetetovih prava i nedozvoljenog posjedovanja oružja. Tereti ga se da je svom maloljetnom sinu omogućio rukovanje i pucanje iz vatrenog oružja, čime je, prema optužnici, ugrozio sigurnost i zdravlje djeteta. Taj je slučaj dodatno produbio političku i osobnu krizu u kojoj se našao bivši ministar.

U slučaju osuđujuće presude Dabri prijeti višegodišnja zatvorska kazna pa odabir pjesme koju je objavio na društvenim mrežama očito nije slučajan.

Oduševljene reakcije pratitelja na društvenim mrežama

Na Dabrinu objavu reagiralo je gotovo 6000 ljudi na Facebooku, a više od 100 ih ju je podijelio. Brojni su i komentari u kojima se uglavnom redaju izrazi podrške i simpatija poput: "Kralj", "Tooo", "Znaš da živiš", "Tko pjeva zlo ne misli, bravo, ti si kralj", "Ne daj se, pokaži im tko je pravi bećar". U komentarima su se pojavile i poruke koje izravno podsjećaju na ranije skandale, poput pitanja: "Gdje ti je šmajser".