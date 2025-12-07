Veterani Hajduka i Dinama udružili snage u humanitarnoj malonogometnoj utakmici

Hvalevrijednom idejom, s humanitarnim karakterom, veterani i nekadašnje zvijezde Hajduka i Dinama, odigrali su prijateljsku utakmicu malog nogometa. Susreli su se u Agram klubu u Zagrebu, a organizirana je i humanitarna tombola od koje je prihod namijenjen za akciju "Daruj otkucaj života", djeci sa prirođenim srčanim greškama.

Utakmica je završila rezultatom 0:0, malo čudno za mali nogomet, jer igralo se vrlo angažirano, ali vrata su izvanredno čuvali Vladimir Balić s jedne, a Filip Lončarić s druge strane .

Za veterane Hajduka su nastupili: Balić, Strinić, Vejić, Mladinić, Rodić, Biliškov, Kozniku, Jozinović... Sa klupe su "bijele" vodili legende Ivica Šurjak i Nikica Cukrov.

Dočekao ih je Dinamo u jakom sastavu: Olić, Šokota, Etoo, Dario Šimić, Tomas, Tokić, Krstanović, Abramović, Shala, Mujčin, Lončarić..

"Krasno organizirano, s humanitarnim karakterom i lijepo je da smo se okupili, bilo je dosta i publike", rekao nam je Ardian Kozniku.

Pitali smo ga i za komentar derbija koji je isto završio remijem.

"Pa eto završilo je 1:1, mislim da to odgovara i jednima i drugima. Treneri su postavili malo oprezniju igru, nisu srljali. Drago mi je za Šegu da je postigao gol, raduje me njegova igra ove sezone."

Tako nam kaže Ardijan Kozniku, koji se kao igrač Hajduka baš nadavao golova u derbijima s Dinamom.

A tribine su na humanitarnoj utakmici u Agram centru popunile brojne legende "bijelih" i "plavih" pa smo vidjeli Alena Bokšića, Srđana Andrića, Silvija Marića, Velimira Zajeca, Stjepana Deverića...

Lijepo bi bilo da se ovakvo okupljanje nastavi i sljedećih godina.