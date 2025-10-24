Veslački spektakl u Splitu: Više od 200 djece na dalmatinskom mini kupu

Ove nedjelje HVK Mornar održava dalmatinski mini kup.

U natjecanju će sudjelovati 12 dalmatinskih klubova i 220 djece. Natjecanje je koncipirano u 33 trke, gdje djeca veslaju na 500 metara, a ne na 1000 kako inače veslaju.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U sklopu natjecanja održat će se i Memorijalni kup Perica Vlašić za seniore, gdje će natjecatelji veslati na 1 km, umjesto klasičnih 2 km, što je dodatna zanimljivost za gledatelje.

Sama regata odvijat će se na regatnom polju u Gusara, te nakon natjecanja slijedi dodjela nagrada i medalja.

Članovi NVK Mornar pozivaju sve simpatizere kluba da im se pridruže ove nedjelje te svi zajedno budu podrška djeci koja se natječu.