Veseli vlak provozao je 140 korisnika Centra Juraj Bonači, a veselju nije bilo kraja kad se pojavio Djed Božićnjak.

Prosinac je vrijeme veselja, darivanja i zabave pa je tako najveseliji vlak ovoga kišnog jutra krenuo na svoju blagdansku vožnju. U 9 i 16 sati sa splitskog Željezničkog kolodvora krenuo je "Tin-express" s veselim putnicima. U vlaku je bilo 140 djece iz Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači. Vesela vožnja koja je trajala oko sat vremena, sa stajanjem u Kaštel Starom i povratkom u Split, povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

U okićenom vlaku našao se i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te Djed Božićnjak koji je uveseljavao i darivao djecu. Ova humanitarna vožnja dio je suradnje Hrvatskih željeznica i županije Splitsko-dalmatinske.

Župan Boban zahvalio je organizatorima i Djedu Božićnjaku te naglasio kako mu je ovo najdraža vožnja tijekom godine.

-Zahvaljujem odgojiteljima i roditeljima koji su nam omogućili ovu vožnju. Ovo je četvrta godina u kojoj se družimo u veselom vlaku, a ovim putem moram naglasiti kako ćemo u Županiji umjesto domjenaka ili druženja, u vrijeme adventa biti s beskućnicima te podijeliti bonove svim beskućnicima, ali i onim građanima koji su teškoj financijskoj situaciji", kazao je Boban.

Ravnateljica Centra Snježana Čotić izrazila je zadovoljstvo kontinuitetom ove vožnje.

-Djeca se jako vesele ovoj vožnji koju s veseljem iščekuju. Raduju se putovanju, poklonima, Djedu Božićnjaku te vidite i sami kako se pokloni odmah degustiraju. Ovim putem zahvaljujem organizatorima u ime svih naših korisnika kojih u splitskom Centru ima 750", kazala je Čotić.